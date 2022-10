Ganz natürlich: Königin Máxima ist ungeschminkt unterwegs

Königin Máxima (51) strahlt auch ganz ohne Make-up! In der Regel sieht man den niederländischen Royal festlich gestylet auf Events. Erst vor wenigen Tagen unternahm sie mit ihrem Mann, König Willem-Alexander (55), eine Reise durch Schweden und besuchte dort in eleganter Garderobe Königin Sofia (83). Doch die dreifache Mutter kann auch anders: Am Flughafen zeigte sich Máxima nun ganz natürlich und ungeschminkt!

Am Dienstagmorgen landete die 51-Jährige auf dem Kilimandscharo. Bei ihrem Besuch in Tansania setzte Máxima aber nicht auf einen aufwendigen Look. Stattdessen trat die gebürtige Argentinierin ganz ohne Make-up vor die Fotografen. In einem entspannten schwarzen Outfit, ungeschminkt und mit einer Brille strahlte die Blondine. Auch als sie mit einem traditionellen Massai-Tanz empfangen wurde, machte die Königin eine gute Figur.

Dass sie ganz ungezwungen und auch für jeden Spaß zu haben ist, hat die Adelige schon mehrmals bewiesen. In Deutschland hatte sie sich sogar schon die Hände schmutzig gemacht und in einem Kuhstall mit angepackt. Im Juni dieses Jahres wagte Máxima außerdem einen Fallschirmsprung aus dem Flugzeug und hatte dabei sichtlich Spaß.

ActionPress Königin Máxima und König Willem-Alexander bei ihrem Besuch in Schweden

Action Press / Utrecht, Robin Königin Máxima am Flughafen in Tansania, Oktober 2022

Utrecht, Robin / ActionPress Königin Máxima beim Fallschirmspringen in Breda im Mai 2022

