König Charles feuerte den engsten Vertrauten von William!

Deshalb gab es Zoff zwischen Prinz William (40) und seinem Vater! König Charles III. (73) sitzt seit dem Tod seiner Mutter Queen Elizabeth II. (✝96) auf dem britischen Thron. Dieser Wechsel machte Prinz William zum nächsten Thronfolger. Im Gegensatz zu seinem abtrünnigen Bruder Harry (38) scheint William ein gutes Verhältnis mit dem gemeinsamen Vater zu haben. Doch jetzt wurde ein großer Streitpunkt von Charles und seinem ältesten Sohn publik!

Im Enthüllungsbuch "The Hidden Power Behind the Crown" wurden einige pikante Details über das Königshaus an die Öffentlichkeit getragen. Der Autor Valentine Low enthüllte unter anderem einen Riesenkrach zwischen dem jetzigen König und seinem Sohn Prinz William. Dabei ging es wohl um den ehemaligen Queen-Privatsekretär Sir Christopher Geidt, welcher 2017 von Charles höchstpersönlich gefeuert wurde. Und das, obwohl dieser als engster Vertrauter und Mentor von William galt. Daher sei der 40-Jährige über die Entscheidung seines Vaters verständlicherweise gar nicht erfreut gewesen: "William war so wütend! Er war der Meinung, dass Christopher daran gearbeitet hatte, die Institution zu modernisieren, sie näher zusammenzubringen."

Der Sekretär hatte zehn Jahre im Dienste des Palastes gestanden. Er habe sich in royale Entscheidungen eingemischt und das hat Williams Vater anscheinend nicht gefallen. Er habe versucht, alle königlichen Haushalte zu vereinen und sprach seinen Plan offenbar nicht mit Charles ab. Dieser habe sich wohl in seiner Autorität angegriffen gefühlt – und daher musste Christopher Geidt gehen.

Anzeige

Instagram / kensingtonroyal Prinz Charles und Prinz William

Anzeige

Getty Images Prinz William und Prinz Charles im Januar 2006

Anzeige

Getty Images Prinz Charles, Prinz William, Herzogin Kate, Herzogin Meghan und Prinz Harry, Dezember 2018

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de