Kommentar über Unterhose kostete Pierce Brosnan Batman-Rolle

Pierce Brosnan (69) hätte als Batman beinahe Gotham City unsicher gemacht. Seit mittlerweile 40 Jahren ist der gebürtige Ire nun schon im Film-Business tätig. Über die Jahre hinweg wirkte er in so einigen großen Produktionen mit. So verkörperte er beispielsweise viermal James Bond. Beinahe wäre er auch noch in eine weitere Kultrolle geschlüpft: Pierce verriet nun, dass er fast als Batman gecastet worden wäre.

Am vergangenen Dienstag sprach der 69-Jährige in der "The Tonight Show" mit Jimmy Fallon (48) über seine gescheiterte Bewerbung für "Batman" aus dem Jahr 1989. "Ich habe mich damals für Batman beworben, als Tim Burton den Film gemacht hat. Aber natürlich habe ich den Job nicht bekommen", erzählte der fünffache Vater. Pierce fuhr fort, dass er damals etwas Dummes zum Regisseur gesagt habe, was ihn vermutlich den Job kostete: "Weißt du, ich kann keinen Mann verstehen, der seine Unterhosen außerhalb der Hose trägt", hatte Pierce seinerzeit scherzhaft zu Tim gemeint. Die Rolle des dunklen Rächers ging daraufhin an Michael Keaton (71).

Ab 20. Oktober wird der Schauspieler nun allerdings in der Rolle eines anderen Superhelden auf der großen Leinwand zu sehen sein. In der erscheinenden DC-Comicverfilmung "Black Adam" verkörpert Pierce den Archäologen Kent Nelson, besser bekannt als Doctor Fate. "Dr. Fate ist ein sehr mächtiges Wesen, daher braucht man jemanden wie Pierce, der kraftvoll spielen kann, ohne dass es übertrieben wirkt", machte Regisseur Jaume Collet-Serra kürzlich in einem Interview mit Vanity Fair deutlich.

Getty Images Pierce Brosnan, irischer Schauspieler

United Archives GmbH Michael Keaton 1992 in "Batman Returns"

Getty Images Pierce Brosnan im September 2019

