Nach Alessio und Solea: Möchte Sarah Engels noch mehr Kids?

Sarah Engels (30) ist ein absoluter Familienmensch! Die Sängerin bekam im Dezember 2021 ihr zweites Kind: eine Tochter mit dem Namen Solea Liana. In ihre Beziehung mit ihrem Mann Julian (29) brachte sie ihren Sohn Alessio (7) mit. Immer wieder betont die Zweifach-Mutter, wie sehr sie ihre beiden Kinder erfüllen. Sarah gab sogar zu, größtenteils selbst die Erziehung ihres Nachwuchses zu übernehmen. Jetzt beantwortete sie die Frage, ob sie noch mehr Kinder haben möchte.

"Die Frage bekomme ich so oft", schrieb Sarah in ihrer Instagram-Story. Offenbar sind ihre Fans auch schon ganz gespannt darauf, ob Familie Engels nicht doch irgendwann noch mehr Nachwuchs bekommt. "Eigentlich fühle ich mich so wie es ist vollkommen okay, aber Kinder sind wirklich das schönste, von daher würde ich es nicht ausschließen", stellte die 30-Jährige klar.

Doch Sarah muss nicht die ganze Zeit in ihrer Mamarolle bleiben. Kürzlich feierte sie ihren 30. Geburtstag, zu der ihre Familie ihr eine Überraschungsparty veranstaltete. Sarahs Mutter backte ihr ganz viel Kuchen und umsorgte ihre Tochter den ganzen Tag. "Für Mama bleibe ich immer ihre kleine Prinzessin. Das ist ein schönes Gefühl, egal, wie alt ich bin", schwärmte die ehemalige DSDS-Kandidatin von ihrer liebevollen Mama.

Instagram / sarellax3 Sarah Engels mit Töchterchen Solea, April 2022

Instagram / julbue Sarah Engels mit ihrer Tochter Solea

Getty Images Sarah Engels, November 2021

