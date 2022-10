Outing mit 58: Kevin Spacey hatte Angst vor seinem Vater!

Kevin Spacey (63) scheint unter seinen Erinnerungen zu leiden. Der Hollywoodstar muss sich derzeit wegen sexueller Belästigung vor einem Gericht in Los Angeles verantworten. Der Schauspieler Anthony Rapp (50) verklagte ihn wegen eines Vorfalls in 80er-Jahren. Im Laufe des Prozesses zeigte sich der House of Cards-Darsteller besonders emotional, während er nach wie vor seine Unschuld beteuert. Mit seiner Aussage enthüllte Kevin jetzt auch dunkle Details aus seiner Kindheit.

"Mein Vater war ein weißer Rassist und Neonazi", soll Kevin laut Variety im Zeugenstand erzählt haben. Als Kind habe er stets unter den extremen Vorträgen seines Vaters gelitten. Dieser Umstand habe ihn so sehr verängstigt, dass es ihm unmöglich war, sich als schwul zu outen. Sein Ankläger Anthony soll ihm zuvor Betrug vorgeworfen haben, weil er sich erst 2017 mit 58 Jahren outete. "Jemanden als Betrüger zu bezeichnen, heißt, derjenige ist ein Lügner. Ich bin kein Lügner. Ich habe mich nur geweigert, über mein Privatleben zu sprechen", verteidigte sich Kevin.

Auch Kevins Pläne, Schauspieler zu werden, seien bei seinem Vater auf großen Unmut gestoßen. Dieser habe ihn dann sogar beleidigt und niedergemacht. Schließlich sei seine Mutter der Grund gewesen, weshalb er sich doch für seinen Beruf entschied. In ihrer schwierigen Familiensituation habe er von ihr die Liebe zum Film gelernt und es geliebt, sie zum Lachen zu bringen.

Getty Images Kevin Spacey vor dem Gerichtsgebäude in London

Getty Images Kevin Spacey, Schauspieler

Getty Images Kevin Spacey, Schauspieler

