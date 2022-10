Zum Geburtstag: Patricia Blancos Freund schenkt Scheine!

Wie kommt dieses Geschenk wohl an? Die Reality-TV-Bekanntheit Patricia Blanco (51) ist schon seit 2019 mit dem Millionär Andreas Ellermann zusammen. Obwohl die beiden eine etwas chaotische Beziehung führen, sind die Turteltauben überglücklich. Nun feierte die Tochter von Roberto Blanco (85) ihren 51. Geburtstag – zu diesem Anlass überlegte sich ihr Schatz natürlich auch ein Geschenk. Begeistert war Patricia aber leider nicht...

Besonders romantisch war Andreas' Idee nicht – er überraschte seine Liebste mit einem ziemlich schlichten Lilienstrauß, an den er fünf 200-Euro-Banknoten klebte. Die Augen seiner Liebsten konnte er damit aber nicht zum Strahlen bringen: "Die Lilie steht für Schönheit, Würde und Weiblichkeit. Deshalb habe ich sie ausgewählt. Bei Patricia kam der Strauß nicht gut an. Sie hat ihn mir zurückgegeben, die Geldscheine aber vorher abgemacht", verriet er gegenüber Bild.

Am Ende bekam Andreas aber glücklicherweise dann doch noch die Kurve – und schenkte seiner Patricia zusätzlich 51 rote Rosen und führte sie ins schicke Restaurant Nikkei Nine in Hamburg aus. Dort soll sich die Stimmung dann zum Glück wieder gehoben haben.

Instagram / patriciablancoofficial Andreas Ellermann und Patricia Blanco

Instagram / patriciablancoofficial Patricia Blanco und Andreas Ellermann, November 2021

Instagram / patriciablancoofficial Andreas Ellermann und Patricia Blanco

