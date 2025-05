Millionär Andreas Ellermann will Naddels Beerdigung bezahlen

Nach dem plötzlichen Tod von Nadja Abd el Farrag (✝60) am 9. Mai 2025 im Asklepios Klinikum Altona zeigen sich viele langjährige Weggefährten der Reality-TV-Bekanntheit mitfühlend – allen voran ihr guter Freund Andreas Ellermann. Der Hamburger Unternehmer und Reality-TV-Star kündigte jetzt sogar an, die Kosten für die Beisetzung übernehmen zu wollen. Wie Andreas gegenüber Bild erklärte, habe er bereits erste Maßnahmen getroffen: "Wenn es die Familie möchte, werde ich die Beisetzung bezahlen. Ich habe ihrer Mutter bereits Hilfe angeboten." Nadja, die unter anderem durch ihre Moderation von "Peep!" bekannt wurde, hatte zuletzt mit großen finanziellen Problemen zu kämpfen. Ihre Rente betrug nach eigenen Angaben nur 200 Euro monatlich – jegliche Rücklagen sollen gefehlt haben.

In den letzten Monaten hatte sich die TV-Bekanntheit immer mehr aus der Öffentlichkeit zurückgezogen und suchte stärker den Kontakt zu ihrer Familie. Andreas berichtet weiter, dass sie wegen ihres ADHS und gesundheitlicher Probleme kaum noch am gesellschaftlichen Leben teilnehmen konnte. Dennoch hielten die beiden engen Kontakt: "Wir haben regelmäßig telefoniert. Ich habe sie weiter unterstützt." Bereits 2023 hatte sich Andreas aktiv um Nadja gekümmert, als diese in einer spärlich eingerichteten Wohnung lebte und in Not geraten war. Damals füllte er ihren leeren Kühlschrank, half ihr, den Alltag zu strukturieren, und verschaffte ihr eine neue Wohnung sowie kleine Jobs. Für kurze Zeit glaubte Nadja, mithilfe ihres Freundes wieder neu durchstarten zu können. Die beiden nahmen sogar gemeinsam Schlagerlieder auf und traten beim Hamburger Musikfestival Schlagermove auf.

Allgemein schien das Verhältnis zwischen Andreas und Nadja von großem Zusammenhalt und Vertrauen geprägt zu sein. Der Unternehmer engagiert sich nicht nur privat, sondern auch mit seiner Stiftung immer wieder gegen Altersarmut. "Ich wusste, dass ich helfen muss", sagte er im Interview. Nadja, die durch ihre Beziehung mit Dieter Bohlen (71) in den 1990ern berühmt wurde, hatte privat häufig mit Schicksalsschlägen zu kämpfen. In Interviews sprach sie immer wieder über ihre gesundheitlichen Probleme und ihre große Einsamkeit. Andreas blieb über viele Jahre ein loyaler Weggefährte, half nicht nur finanziell, sondern auch ganz praktisch dabei, wieder Struktur und kleine Freuden in Nadjas Alltag zu bringen. Ihr nun einen würdevollen Abschied zu ermöglichen, wäre für den 60-Jährigen eine echte Herzensangelegenheit.

Instagram / nadjaabdelfarrag_official Nadja Abd el Farrag und Andreas Ellermann im April 2023

Instagram / nadjaabdelfarrag_official Nadja Abd el Farrag und Andreas Ellermann im Juni 2023

