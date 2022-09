Patricia Blanco von ihrem Freund in Gucci-Dirndl gezwungen!

Das hat sich Patricia Blanco (51) wahrscheinlich anders vorgestellt. Reality-TV-Darstellerin und ihr Partner Andreas Ellermann sind eigentlich ein Traumpaar. Doch ab und zu krache es bei den beiden auch mal ordentlich. Zuletzt sei die Tochter des Schlagersängers Roberto Blanco (85) nämlich ziemlich sauer auf ihn gewesen, als er einfach einen Auftritt ihres Vaters in eine gemeinsame Sendung schnitt. Das Familienverhältnis soll nämlich angespannt sein. Jetzt stellte der Millionär seine Freundin wieder vor vollendete Tatsachen!

Patricia besuchte mit ihrem Liebsten nämlich das Münchner Oktoberfest. "Ich wollte ganz klassisch in Bayern-Tracht kommen", erklärte sie gegenüber Bild. Doch Andreas hatte da offensichtlich andere Pläne: Der 55-Jährige schleppte seine Herzdame in eine Edel-Boutique und kaufte ihr ein Gucci-Kleid für schlappe 4000 Euro. "Man muss sich auch mal von der Masse abheben", erklärte der Immobilien-Investor. Die Laune ließ sich Patricia davon aber nicht verderben. "Am Ende habe ich mich trotzdem sehr über den Ausflug in die Heimat gefreut", sagte sie abschließend.

Das Kleid stand der Beauty natürlich trotzdem – nicht zuletzt wegen ihrer schönen Oberweite. Und die präsentiert Patricia auch gerne mal hüllenlos. Bei einem Event zog sie nämlich blank und zeigte stolz, was sie hat, nachdem es zuvor zu einem Nippelblitzer gekommen war. "Ich war heute so im Stress, da habe ich verpennt, mir kleine Aufkleber zu besorgen [...]. Die kleben doppelseitig und verhindern normalerweise das Verrutschen des Kleides. Da habe ich mir einen Gag daraus gemacht und gleich alles gezeigt", erklärte der Reality-TV-Star damals.

Instagram / andreasellermann Patricia Blanco und ihr Partner Andreas Ellermann, März 2022

Instagram / andreasellermann Patricia Blanco und ihr Partner Andreas Ellermann, September 2022

Instagram / andreasellermann Patricia Blanco und ihr Partner Andreas Ellermann, Mai 2022

