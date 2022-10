"Alles kommt ans Licht": Spielt Paola Maria auf Sascha an?

Was meint sie damit? Vor einigen Monaten trennten sich Paola Maria (29) und ihr langjähriger Ehemann Sascha Koslowski (35). Wenig später gab die Influencerin bekannt, wieder in festen Händen zu sein. Und auch Sascha scheint nun weiterzumachen: Bilder machten die Runde, wo er händchenhaltend mit einer Frau gesehen wurde. Die haben sicherlich auch die YouTuberin mittlerweile erreicht: Spielt Paola jetzt auf die Fotos von ihrem Ex an?

Die Gerüchte um Sascha sind erst seit einigen Stunden im Umlauf. Jetzt meldete sich Paola in ihrer Instagram-Story: "Heute Morgen war so chaotisch, ich hatte Bauchschmerzen und das Gefühl, heute wird kein guter Tag. Und dann hab ich was gesehen und hatte danach heftig gute Laune, so unfassbar gute Laune!", rief sie freudig. Doch die Zweifachmama erklärte auch, warum sie diese Sache so freute und sagte bittersüß: "Denn am Ende des Tages kommt immer alles irgendwie ans Licht." Könnte sie damit die neuen Fotos von Sascha meinen?

Er selbst packte erst kürzlich in einem Podcast darüber aus, wie sehr ihn die Trennung mitgenommen hat. Auch, dass Paola seinem Empfinden nach schnell wieder jemand Neues hatte – der sich sogar schon ihr Gesicht tätowieren ließ – schmerzte den Influencer sehr. Bislang äußerte er sich noch nicht zu den Gerüchten um die neue Frau.

Getty Images Sascha Koslowski und Paola Maria im Juli 2018 in Berlin

TikTok / @user4865191515925 Sascha Koslowski und eine Unbekannte

Instagram / paola Die Influencerin Paola Maria im Dezember 2021

