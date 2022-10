Neu vergeben? Sascha Koslowski hält Händchen im Restaurant

Ist Sascha Koslowski (35) wieder vom Markt? Anfang des Jahres machten der YouTuber und seine Ehefrau Paola Maria (29) öffentlich, dass sie ihrer Beziehung nach neun Jahren ein Ende gesetzt haben. Sie hätten es einfach nicht geschafft, ihre Probleme zu lösen. Dennoch fließt zwischen ihnen kein böses Blut – im Gegenteil: Für seine gemeinsamen Kinder möchte das einstige Paar nach wie vor zusammenhalten. Sascha ist mittlerweile offenbar auch über das Ehe-Aus hinweg: Er wurde nun beim Flirten gesehen!

Auf TikTok kursiert ein Video, dass den zweifachen Vater in weiblicher Begleitung bei einem Restaurantbesuch zeigt. Die beiden haben ihre Arme auf den Tisch gelegt – und halten offenbar Händchen! Ob mehr zwischen ihnen geht, ist aber ungewiss. Sascha hatte in einem Instagram-Post Mitte September zumindest betont, dass ihn eine gute Freundin auf Madeira besucht habe und er die Zeit mit ihr sehr schätze. Die Frau namens Viktoria sieht der Person in dem TikTok-Video sehr ähnlich. "Sie ist cool, real und spirituell. Ich danke dir für die schöne Zeit, Aufnahmen und für deinen Next-Level-Humor", schwärmte der Webstar bereits von ihr.

Während Saschas genauer Beziehungsstatus unklar ist, ist Paola wieder in festen Händen. Die Influencerin machte vor wenigen Wochen die Liebe zu ihrem Freund Alex Thoss offiziell. "Irgendwann ist es dann einfach passiert", erklärte die 29-Jährige gegenüber Bild.

Anzeige

TikTok / @user4865191515925 Sascha Koslowski und eine Unbekannte

Anzeige

Instagram / vikimlr Viktoria, vermeintliche Freundin von Sascha Koslowski

Anzeige

Getty Images Sascha Koslowski und Paola Maria im Sommer 2018

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de