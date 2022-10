Darum weinte "Temptation Island V.I.P."-Tommy bitterlich

Bei Tommy Pedroni kullerten die Tränen! Gemeinsam mit seiner Freundin Sandra Sicora (30) unterzieht sich der gebürtige Franzose aktuell dem absoluten Liebesexperiment. Das Paar versucht der Versuchung bei Temptation Island V.I.P. zu widerstehen und sich gegenseitig treu zu bleiben. Schon beim ersten Lagerfeuer kam der Blondschopf jedoch an seine Grenzen. Seiner Meinung nach ließ seine Freundin die Verführer zu nah an sich heran. Mit Promiflash hat Tommy über seinen emotionalen Ausbruch gesprochen!

"Was mich am meisten getroffen hat, ist, dass ich so was nie im Leben erwartet habe. Dass sie so etwas zulässt, obwohl sie mir davor gesagt hat, dass sie das nie machen würde. [...] Als ob das eine neue Sandra ist, die ich nicht kenne", erklärte Tommy seine Lagerfeuer-Reaktion im Promiflash-Interview. Deshalb sei er extrem überrascht und enttäuscht von den Bildern gewesen, die er von seiner Freundin aus der Frauenvilla bekommen hatte. Den Eindruck, dass irgendein Verführer besonders gefährlich werden könnte, hatte er dabei jedoch nicht gehabt. "Vor dem Einzug in die Villa hat Sandra mir gesagt, was sie nicht will, das ich mache oder zulasse. Aber das sind genau die Sachen, die sie selbst zulässt", führte er seinen Unmut weiter aus.

Auch das Thema um Tommys Kette beschäftige ihn zunächst sehr: "Die Kette hab ich ihr geschenkt, weil ich den Gedanken lustig fand, dass sie während eines Dates mit einem anderen Mann eine Kette von mir trägt", erklärte der Reality-TV-Star. Dass Sandra sein Geschenk nicht jederzeit um den Hals trug, störe ihn inzwischen jedoch nicht mehr allzu sehr.

RTL Tommy Pedroni beim Lagerfeuer

Instagram / sandra.sicora Sandra Soleil und Tommy Pedroni, "#CoupleChallenge"-Kandidaten 2022

Instagram / sandra.sicora Tommy Pedroni und Sandra Sicora, Reality-TV-Stars

