Tommy weint: "Temptation Island V.I.P."-Sandra tut es leid

Hat Sandra Sicora (30) Mitleid mit Tommy Pedroni? Bei Temptation Island V.I.P. stellten sich die beiden Reality-TV-Bekanntheiten dem absoluten Treuetest. Während Tommy mit den Jungs in der Männervilla wilde Partys schmiss, ließ seine Freundin Sandra ebenfalls nichts anbrennen. Sie ließ die Verführer sehr an sich heran – das brachte ihren Partner zum Weinen. Im Promiflash-Interview äußerte sich Sandra zu Tommys Tränen.

"Dass Tommy geweint hat beim Lagerfeuer, tat mir sehr weh. Ich wollte ihn nicht verletzen", stellte Sandra im Gespräch mit Promiflash klar. Sie habe ihrer Meinung nach nur Spaß in der Frauenvilla gehabt. Ihr Freund sah das anders. Als der ehemalige Ex on the Beach-Kandidat sah, wie ein Verführer Sandra streichelte, kamen ihm die Tränen. "Mir geht es darum, was sie zulässt", erklärte der gebürtige Franzose.

Die Grenzen des jeweils anderen habe das Paar vor den Dreharbeiten festgelegt. Tommy kritisierte am Lagerfeuer im Gespräch mit Lola Weippert (26) scharf, dass Sandra in der Villa genau das tue, was sie ihm eigentlich verboten habe. "Ich habe ihm nie etwas verboten", stellte die Influencerin klar. "Seine Aussagen beim Lagerfeuer, ich brauche zu viel Aufmerksamkeit und mit so einer Frau will er nicht zusammen sein, fand ich nicht gut", gab sie ehrlich zu.

"Temptation Island V.I.P." ab dem 4. Oktober auf RTL+.

RTL / Frank J. Fastner

RTL

RTL

