"Fürsorglich": Co-Stars schützten Kaley Cuoco nach Ehe-Aus

Auch in schweren Zeiten waren ihre The Big Bang Theory-Kollegen für Kaley Cuoco (36) da! Nach gerade mal drei Monaten Beziehung heiratete die Schauspielerin 2013 den Tennisprofi Ryan Sweeting (35). Doch lange sollte ihr Liebesglück nicht halten. Bereits zwei Jahre später reichte Kaley die Scheidung ein. Jetzt sprach der "Growing Up Brady"-Star über diese schwere Zeit – und wie sehr sich Johnny (47), Jim (49) und Co. um Kaley kümmerten!

Für das Buch "The Big Bang Theory: The Definitive, Inside Story of the Epic Hit Series" von Jessica Radloff erinnerte sich Kaley an den Tag zurück, an dem ihre Scheidung öffentlich bekannt wurde – während sie für die Kultserie vor der Kamera stand: "Ich drehte eine Szene im Comicbuchladen [...] und ich erinnere mich, wie ich da saß und dachte: 'Meine Scheidung wird jetzt gleich bekannt gegeben.' [...] Jeder [von der Besetzung] wusste, was mit mir los war, und sie waren sehr fürsorglich", schwärmte die 36-Jährige von ihren Co-Stars.

Nach dem damaligen Drama um ihre Scheidung geht es Kaley heute besser denn je: Seit vergangenem Mai ist der "The Flight Attendant"-Star offiziell mit dem Schauspieler Tom Pelphrey (40) zusammen. Mit ihm scheint Kaley den Mann fürs Leben gefunden zu haben – denn erst vor wenigen Tagen verkündeten die beiden, dass sie ihr erstes gemeinsames Kind erwarten.

Kaley Cuoco und Ryan Sweeting im Juni 2015

Kaley Cuoco, September 2022

Kaley Cuoco und Tom Pelphrey

