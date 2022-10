"Gefangen in Monarchie"? Sussexes zoffen sich mit Camilla

Queen Consort Camilla (75) fand das offenbar überhaupt nicht witzig! Ihr Gatte ist seit Anfang September der neue britische Regent. Nach Queen Elizabeths (✝96) Tod wurde König Charles III. (73) nämlich mit sofortiger Wirkung das neue Familienoberhaupt der Royals. Im Mai 2023 soll Prinz Harrys (38) Vater dann ganz offiziell zum König gekrönt werden. Diesbezüglich haben der Prinz und Gattin Herzogin Meghan (41) wohl eine klare Meinung. Doch genau die soll vor allem Camilla bitter aufgestoßen sein!

Gegenüber Sky News behauptete Royal-Biografin Angela Levin, dass Harry und Meghan die Meinung vertreten, dass Charles nun noch mehr in der Monarchie gefangen sei. Das habe Camilla überhaupt nicht gut aufgefasst. Sie sei über diese Bemerkung wohl "sehr verärgert" gewesen. Dennoch würde die 76-Jährige sowas niemals nach außen tragen. "Sie ist sehr vorsichtig. Sie versucht nicht, sich ihnen gegenüber aufzudrängen, aber sie wird sehr wütend, wenn sie König Charles verletzen", erklärte die Expertin dazu.

Generell scheint Camilla von Harrys Vorschlägen nicht allzu viel zu halten. Vor wenigen Monaten besuchten die Sussexes Charles und seine Gattin in London. Während des Plausches soll Harry die Idee geäußert haben, dass ein Vermittler Vater und Sohn bei ihrem Streit helfen könne – davon hielt die Königsgemahlin aber wohl nichts. "Sie sagte Harry, dass das lächerlich sei und dass sie eine Familie seien und die Sache unter sich ausmachen würden", meinte Expertin Katie Nicholl in ihrem Buch "The New Royals".

Getty Images König Charles III. und Queen Consort Camilla im Oktober 2022

Getty Images Herzogin Meghan und Queen Consort Camilla

Getty Images Herzogin Camilla im Juni 2022

