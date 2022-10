Ist der "Temptation Island V.I.P."-Zickenkrieg geklärt?

Ist bei den Frauen wieder alles in Butter? In den ersten Folgen von Temptation Island V.I.P. wurde es schon laut in der Mädels-Villa: Christina Dimitriou (30) schoss gegen ihre Mitstreiterinnen und beschimpfte sie als Opfer. Später war der Ärger jedoch schon wieder verpufft und die Kandidatinnen saßen harmonisch am Lagerfeuer. Promiflash hakte daher nach: Haben sich die "Temptation Island"-Girls wieder vertragen?

Sandra Sicora (30) konnte über die Zickerei vom Vorabend hinwegsehen und wollte Christina beim Lagerfeuer lieber unterstützen, wie sie Promiflash erklärte: "Ich habe verstanden, dass es ihre Art ist, die ich nicht mag und nicht verstehen kann, trotzdem wollte ich für sie da sein." Michelle Daniaux hingegen hatte nicht einmal mitbekommen, dass es eine Auseinandersetzung gab! "Da wir Mädels nicht mitbekommen haben, was Christina im betrunkenen Zustand über uns gesagt hat, gab es auch keinen Streit vor Ort darüber", verriet die Ex on the Beach-Teilnehmerin.

Christina selbst zeigte mittlerweile Einsicht. "Das war nicht korrekt von mir. Aber ich zicke auch nicht ohne Grund und im Nachhinein war alles vom Tisch", gab sie zu verstehen. Sie betonte außerdem, dass es eben ihre Redensart sei und sie es oftmals auch gar nicht so meine.

"Temptation Island V.I.P." ab 04.10. jeden Dienstag eine Folge bei RTL+

Sandra Sicora, Influencerin

Michelle Daniaux, "Ex on the Beach"-Bekanntheit

Christina Dimitriou bei "Temptation Island V.I.P."

