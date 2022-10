Kris Jenner: Diese Kardashian weiß, wie man relevant bleibt

Sie hat den Bogen wohl raus! Kris Jenner (66) und ihre Kinder lassen sich seit Jahren von Kameras begleiten. Ihre Fans bekamen das Leben der Unternehmer bei Keeping up with the Kardashians zu sehen. Mittlerweile läuft das neue Familien-Reality-Format The Kardashians. Trotz der serienübergreifenden 22 Staffeln wird es einfach nicht langweilig um die US-Amerikaner. Nun plauderte Momager Kris aus, welche ihrer Töchter dafür wohl verantwortlich ist!

Im Interview mit Entertainment Tonight schwärmte die 66-Jährige zunächst natürlich von all ihren Kindern. Doch laut Kris habe besonders ihre Tochter Kim Kardashian (41) ein Auge dafür, die Themen in ihrer Show "The Kardashians" aufleben zu lassen, die bereits in den Medien ausgeschlachtet wurden. So ist beispielsweise schon seit Monaten bekannt, dass Khloé Kardashian (38) erneut von ihrem On-off-Partner Tristan Thompson (31) betrogen wurde. Doch dies wird erst jetzt ausgestrahlt.

"Ich denke, Kim ist sehr gut darin, den Fokus auf Angelegenheiten zu legen, die vielleicht gar nicht mehr relevant scheinen", erklärte Kris genauer. Als sie damals anfingen, für "The Kardashians" zu drehen, hatte die sechsfache Mutter Angst, dass das Format kein Erfolg sein werde. Jedoch wurde die Sendung bereits um eine weitere Season verlängert.

Getty Images Kim Kardashian und Kris Jenner

Getty Images Kris Jenner, Kourtney, Khloé und Kim Kardashian

Getty Images Kim Kardashian im April 2022

