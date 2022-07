Baby mit Tristan: Brach Khloé Kardashian deshalb zusammen?

Khloé Kardashians (38) Reaktion auf Tristan Thompsons (31) Vaterschaftsskandal wurde im Rahmen der Show The Kardashians gefilmt! Nachdem die Schwester von Kim Kardashian (41) erfahren hat, dass der Basketballer bei einem Seitensprung eine andere Frau geschwängert hat, brach sie zusammen: Die Modeunternehmerin fiel aufgrund des Betrugs sogar in Ohnmacht. Jetzt wurde bekannt, dass Khloé schon seit einigen Monaten ein weiteres Baby mit Tristan erwartet – reagierte sie etwa deshalb so heftig?

Laut eines Sprechers von Khloé sei das Baby, das mit Hilfe einer Leihmutter ausgetragen wird, nämlich schon vor dem Skandal entstanden. "Wir können bestätigen, dass True ein Geschwisterchen bekommt, das im November gezeugt wurde", erklärte der Mitarbeiter gegenüber People. Dass Tristan zu diesem Zeitpunkt auch mit seiner Affäre ein Kind erwartet, kam erst im Dezember ans Licht. Khloé freute sich also auf ihren eigenen Nachwuchs und musste zeitgleich den herben Betrug verkraften – womöglich reagierte sie also deshalb so heftig.

Im Nachhinein hat es Khloé aber geholfen, den Vaterschaftsskandal in ihrer TV-Show noch einmal im Fernsehen zu sehen. "Es ist nicht einfach, aber ich denke, es ist auch gleichzeitig eine Art Therapie für mich, und ich mag es zu sehen, wie der Rest meiner Familie auf Dinge reagiert", betonte die Blondine bei dem "The Kardashians"-Screening.

Mega Agency Tristan Thompson und Khloé Kardashian, Januar 2019

Getty Images Khloé Kardashian bei der Met Gala 2022

Instagram / khloekardashian Khloé Kardashian im Mai 2022

