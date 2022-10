Kylie Jenner weinte nach der Geburt ihres Sohnes wochenlang

Für Kylie Jenner (25) war es nicht immer einfach in den vergangenen Monaten. Eigentlich hätte die Reality-TV-Bekanntheit Anfang des Jahres gar nicht glücklicher sein können: Nach ihrer Tochter Stormi (4) durfte sie zusammen mit ihrem Freund Travis Scott (31) ihr zweites Kind auf der Welt begrüßen: Die beiden bekamen einen Sohn. Doch kurz danach ging es der Unternehmerin gar nicht gut: Nach der Geburt konnte Kylie mehrere Wochen lang nicht mehr aufhören zu weinen.

"Es war wirklich hart", erzählte sie in der familieneigenen Serie The Kardashians. Kylies Hormone sollen nach der Geburt einfach völlig verrückt gespielt haben. "Ich habe etwa drei Wochen lang geweint. Jeden Tag, bis zu dem Punkt, an dem ich im Bett lag und mein Kopf so weh tat", berichtete sie von dieser schweren Zeit. Die 25-Jährige habe wohl einen "Babyblues" gehabt, also eine postpartale Depression, die erst nach sechs Wochen langsam abgeklungen sei.

Mittlerweile gehe es Kylie besser. "Ich weine nicht mehr jeden Tag, das ist toll", erklärte sie stolz. Dennoch habe sie auch heute noch manchmal Momente, in denen sie sich mental schlechter fühlt: "Ich habe keine schlechten Tage mit meinem Körper, ich habe schlechte Tage im Kopf."

Anzeige

Instagram / kyliejenner Kylie Jenner mit ihrem Sohn im Oktober 2022

Anzeige

Instagram / kyliejenner Kylie Jenner und Travis Scott im August 2022

Anzeige

Instagram / kyliejenner Kylie Jenner und Stormi Webster im Dezember 2020

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de