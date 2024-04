Hat Sascha Koslowski was mit "Temptation Island"-Viktoria?

Derzeit läuft die Ausstrahlung der diesjährigen Temptation Island-Staffel. Auch in diesem Jahr geben die Verführerinnen wieder ihr Bestes, die vergebenen Männer um den Finger zu wickeln – ganz vorne mit dabei ist auch Viktoria. Doch ist die 22-Jährige nun etwa gar nicht mehr Single? Ihr neuer Beitrag auf Instagram sorgt jedenfalls für zahlreiche Gerüchte. Auf dem Schnappschuss umarmt die Bielefelderin den YouTube-Star Sascha Koslowski (37) von hinten. Scheinbar verbringen sie gemeinsam Zeit in Portugal. Dazu richtet sie liebe Worte an den Ex-Mann von Paola Maria (30): "Ich bin deiner Mama dankbar, dass es dich gibt!" Nach diesem Post sind sich einige Fans sicher: Das Influencer-Duo ist ein Paar! "Ich wünsche euch viel Glück", gratuliert beispielsweise ein Nutzer auf Instagram. Doch bei vielen löst Viktorias Botschaft auch Fragezeichen aus. "Ich dachte, sie ist bei 'Temptation Island'?", wundert sich ein weiterer User.

Auch auf TikTok machen die Verführerin und der Bruder von Dimitri Koslowski (38) kein Geheimnis daraus, dass sie viel Zeit miteinander verbringen. Denn auf beiden Profilen findet man zahlreiche gemeinsame Videos. In den Clips tanzen sie zusammen oder stellen lustige Szenen nach. Dabei wirken sie stets sehr vertraut. Das fällt offenbar auch den Fans auf. "Ihr seid ein absolutes Traumpaar! Ihr habt dieselbe Energie und seid zusammen eins", kommentiert ein Nutzer auf TikTok begeistert unter einer der vielen Aufnahmen.

Ist Viktoria also vielleicht die Neue an Saschas Seite? Seit fast zwei Jahren geht der Komiker nun schon als Single durchs Leben. Im Sommer 2022 hatten sich der 37-Jährige und seine damalige Frau Paola nach neun gemeinsamen Jahren getrennt. Ihr Zerwürfnis war jedoch nicht friedlich zu Ende gegangen. Im Gegenteil: Sie hatten sich eine öffentliche Schlammschlacht inklusive Streit um die zwei gemeinsamen Kinder geliefert. Seit wenigen Monaten ist das Ex-Paar nun offiziell geschieden. Für Paola ist das scheinbar eine Erleichterung. Gegenüber Bild verriet sie glücklich: "Jetzt kann ich mein Leben richtig leben und mit der Sache komplett abschließen. Das Kapitel ist beendet!"

Instagram / viktupus Viktoria("Temptation Island" 2024) und Sascha Koslowski im April 2024

Getty Images Paola Maria und Sascha Koslowski auf der Berlin Fashion Week 2018

