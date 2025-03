Paola Maria klärt auf: Sie nahm Nachnamen ihres Ex nie an

Seit Oktober 2023 ist Paola Maria (31) offiziell von ihrem Ex-Mann Sascha Koslowski (38) geschieden. Doch die Influencerin wird immer noch oft an dieses Kapitel erinnert – offenbar wird sie noch regelmäßig mit dem Nachnamen ihres Ex angesprochen. Dabei nahm sie diesen nie an, wie sie nun auf Instagram klarstellt. "Heute kommen wir zur nächsten Angelegenheit, mit der ich ein für alle Mal aufräumen möchte, und zwar, dass ich nie den Namen Koslowski von meinem Ex-Mann angenommen habe", erklärt der YouTube-Star.

Paola empfinde es als verletzend und unschön, da dieses Thema ja längst hinter ihr liege. "Egal, wo ich bin, werde ich mit diesem Nachnamen angesprochen. Selbst bei Google oder Wikipedia werde ich so genannt, aber diesen Familiennamen habe ich noch nie getragen", berichtet sie weiter, weswegen sie mit ihrem Post das Ganze ein für alle Mal aus der Welt schaffen möchte.

Im Februar 2022 gaben Paola und Sascha ihr Ehe-Aus bekannt. Die beiden waren fünf Jahre verheiratet und bekamen zwei Söhne zusammen. Dennoch ist das Verhältnis der beiden wohl kompliziert. "Wir sprechen auch nicht, wir schreiben. Wir haben das geteilte Sorgerecht. Aber die Kinder wohnen bei mir", erklärte Paola gegenüber Bild kurz, nachdem bekannt wurde, dass ihre Scheidung durch ist. Wie sie heute zueinander stehen, ist unklar.

Getty Images Paola Maria und Sascha Koslowski auf der Berlin Fashion Week 2018

Instagram / paola Paola Maria, Influencerin

