Neuer Song: Shakira verarbeitet Trennung von Gerard Piqué

Shakira (45) durchlebt gerade eine schwere Zeit. Im Juni wurde bekannt, dass sie sich nach elf gemeinsamen Jahren und zwei Kindern von ihrem Partner Gerard Piqué (35) getrennt hat. Schon davor wurde gemunkelt, dass der Fußballer der Sängerin untreu gewesen sei. Sie selbst nannte als Grund, ihre Karriere für ihren Freund aufgegeben zu haben. Nun brachte Shakira einen neuen Song heraus – und der richtet sich eindeutig an ihren Ex!

"Es war nicht deine Schuld und auch nicht meine. Es war die Schuld der Monotonie", heißt es in ihrer neuen Single "Monotonía". In dem Lied geht es um zwei Menschen, die ihr eigenes Ding gemacht haben, "immer auf der Suche nach Ruhm" und darüber die Beziehung vergessen. "Plötzlich warst du nicht mehr derselbe. Du hast mich wegen deines Narzissmus verlassen. Du hast vergessen, was wir einst waren", singt Shakira unter Tränen in dem Musikvideo. Die Trennung sei im Endeffekt unvermeidlich gewesen, weil sich zu viel Routine eingestellt habe.

Schon vorher hatte Shakira einen Ausschnitt aus ihrem Song im Netz geteilt – und auch dieser spricht Bände. Darin tritt ein Männerfuß auf ein Herz aus Gummi in einer Blutlache auf der Straße. "Ich habe nie etwas gesagt, aber es tat weh. Ich wusste, dass das passieren würde", zitierte die Musikerin darunter eine Zeile aus ihrem Lied.

Anzeige

Getty Images Shakira und Gerard Piqué, Januar 2012

Anzeige

Getty Images Shakira in New York City

Anzeige

Instagram / shakira Shakira, Gerard Piqué und ihre Söhne Sasha und Milan im Dezember 2018

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de