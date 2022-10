Zertrampeltes Herz: Shakira teilt kryptisches Video im Netz

Was will Shakira (45) damit sagen? Vor wenigen Wochen gab die Sängerin die Trennung von ihrem Mann Gerard Piqué (35) bekannt. Nach elf Jahren Ehe und zwei gemeinsamen Kindern entschieden sich die beiden, fortan getrennte Wege zu gehen. Doch die beiden sind nicht im Guten auseinandergegangen – die "Hips Don't Lie"-Interpretin soll derzeit durch sehr schwere Zeiten gehen. Drückt Shakira ihren Schmerz nun durch dieses Video aus?

Auf Instagram teilte die 45-Jährige einen kryptischen Clip: Darin tritt ein Männerfuß auf ein kleines Herz aus Gummi, das in einer Blutlache auf dem Boden liegt. "Ich habe nie etwas gesagt, aber es tat weh. Ich wusste, dass das passieren würde", schrieb Shakira darunter. Deutet sie damit an, dass ihr Ex ihr Herz mit Füßen getreten hat?

Dass Shakira ihren Schmerz und die Trennung in ihren Werken verarbeiten würde, deutete sie bereits an. "Ich kann nur sagen, dass sich alles, was ich fühle, was ich durchmache, entweder bewusst oder unbewusst in den Texten, die ich schreibe, in den Videos, die ich mache, widerspiegelt", erklärte sie in einem Interview mit Elle.

Anzeige

Instagram / shakira Shakira und Gerard Piqué im Februar 2022

Anzeige

Getty Images Shakira im September 2015 in New York

Anzeige

Instagram / 3gerardpique Gerard Piqué und Shakira

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de