Schauspielerin Emma Watson rockt Pixie-Cut bei Prada-Event

Sie hat sich wieder an einen neuen Look gewagt! Emma Watson (32) ist seit Jahren eine erfolgreiche Schauspielerin. Die Harry Potter-Darstellerin verblüfft dabei nicht nur mit verschiedenen Charakterrollen in Filmen, sondern auch auf den roten Teppichen dieser Welt mit ihren wechselnden Styles. Dass sie dabei total wandelbar ist, bewies sie jetzt wieder: Auf einem Event tauchte Emma mit einer coolen Kurzhaarfrisur auf!

Vor wenigen Tagen war die 32-Jährige bei einem Parfüm-Launch-Event von Prada. Als Werbegesicht des neuen Duftes war die Beauty der Star des Abends und enttäuschte die Fotografen auch nicht mit ihrem Auftritt: Bilder, die Just Jared vorliegen, zeigen Emma mit einer neuen Frisur – statt ihrer langen Haare trug die Kinoheldin nun einen dunkelbraunen Pixie-Cut.

Dass die Hollywood-Beauty wie 2010 Haare gelassen hat, ist aber zu bezweifeln. Zwar posiert Emma auch auf einem Werbeplakat mit den kurzen Haaren, das im August auf Instagram veröffentlicht wurden – nur einen Monat später war die Schauspielerin aber mit langen Haaren bei einem Dinner in New York gewesen. Gut möglich also, dass die "Die Schöne und das Biest"-Darstellerin auf eine Perücke zurückgegriffen hat.

Anzeige

Getty Images Emma Watson im März 2022

Anzeige

Action Press / SIPA PRESS Emma Watson während der Pariser Fashion Week 2022

Anzeige

Getty Images Emma Watson im Oktober 2021 in London

Anzeige



