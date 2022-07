Die schönsten Looks der Promis bei der Pariser Fashion Week

Die Fashion Week in Paris neigt sich dem Ende zu. Seit Montag finden in der französischen Hauptstadt die Modenschauen für die Herbst-Winter-Kollektion 2022/2023 statt. Während bekannte Marken aus der ganzen Welt wie Balenciaga und Dior ihre neuesten Haute-Couture-Teile vorstellen, zeigte sich auch das Publikum in stylishen Outfits. So erschienen zu dem viertägigen Event einige prominente Gäste, die sich von ihrer schönsten Seite präsentierten – Promiflash fasst die besten Looks der Pariser Fashion Week 2022 zusammen.

In diesem Jahr war wohl die Farbe Schwarz besonders angesagt! So kam beispielsweise die Sängerin Dua Lipa (26) in einem Top mit einem bodenlangen glitzernden Ballonrock im komplett dunklen Stil. Passend zu ihrem schimmernden Unterteil trug die "Blow Your Mind"-Interpretin eine auffällig große Kette mit dazugehörigen Ohrringen. Auch Model Naomi Campbell (52) entschied sich für ein All-Black-Outfit: Sie trug einen an der Taille geschnürten Satin-Mantel mit einer großen Sonnenbrille und hautengen Stiefeln, welche ihre Oberschenkel komplett bedeckten. Schauspielerin Alexa Demie (31) zeigte sich ebenfalls in Schwarz in einem bodenlangen engen Kleid mit einer gleichfarbigen Sonnenbrille und Tasche.

Die Ankunft des ehemaligen Victoria's Secret-Engels Bella Hadid (25) fiel sehr glamourös aus: Das Model kam in einem zweiteiligen Satin-Anzug in Schwarz mit weißen Punkten darauf. Schauspielerin Nicole Kidman (55) und ihr Mann Keith Urban (54) zeigten sich turtelnd in eleganten, einfarbigen Outfits. Sogar Sänger Robbie Williams (48), der ein schwarzes Kutten-Gewand trug, ließ sich das Event zusammen mit seiner in Weiß gekleideten Frau Ayda (43) nicht entgehen. Ein kleiner Teil der Kardashian-Jenner-Familie glänzte ebenfalls mit seiner Anwesenheit: Oma Kris Jenner (66) kam mit ihrer Enkelin North (9) sowie ihrer Tochter Kim Kardashian (41) in gestreiften Partnerlooks.

Es gab aber auch Stars, die sich für farbenfrohere Looks entschieden: Die italienische Influencerin Chiara Ferragni (35) rockte die Fashion Week mit einem rosa Oberteil, das ihre Brüste mit großen Rosen bedeckte und eine Art bodenlange Schleppe hinter sich herzog. Emma Watson (32) entschied sich für einen coolen Look, denn sie trug ein weißes Hemd mit Jeans und einer schwarzen kastenförmigen Jacke, während sie durch die französischen Straßen stolzierte. Der Rapper Offset (30) wählte ein Outfit, das komplett aus einem blauen Jeansstoff bestand.

Getty Images Bella Hadid bei der Pariser Fashion Week 2022

Getty Images Keith Urban und Nicole Kidman in Paris im Juli 2022

Getty Images Robbie Williams und seine Frau Ayda Field Williams bei der Pariser Fashion Week

Getty Images Kris Jenner mit ihrer Enkelin North und ihrer Tochter Kim Kardashian bei der Pariser Fashion Week

Getty Images Chiara Ferragni bei der Pariser Fashion Week 2022

Action Press / SIPA PRESS Emma Watson während der Pariser Fashion Week 2022

Getty Images Rapper Offset bei der Pariser Fashion Week im Juli 2022

