"So heiß": Wayne Carpendale schwärmt von seiner Annemarie

Wayne Carpendale (45) ist ganz vernarrt in seine Annemarie (44)! Seit mittlerweile 15 Jahren sind sie schon zusammen – und offenbar immer noch verliebt wie am ersten Tag, wie sie zuletzt im Post zu ihrem Jahrestag zeigten. 2013 heirateten die Moderatoren, fünf Jahre später krönte Sohn Mads ihre Liebe endgültig. Dass sie auch nach all den Jahren noch verrückt nacheinander sind, zeigte Wayne jetzt mit einem verliebten Beitrag im Netz.

Das Ehepaar besuchte den bayrischen Fernsehpreis – und schmiss sich deshalb in schicke Outfits: Auf den Bildern auf Instagram trägt Wayne einen eleganten braunen Anzug mit schwarzem T-Shirt, während Annemarie sich für ein bodenlanges schwarzes Kleid mit Aussparungen an der Hüfte zu High Heels entschied. Mit ihrem Look konnte sie den Sohn von Howard Carpendale (76) wohl vollkommen bezaubern – so sehr, dass er das Event fast hätte sausen lassen. "Wenn sie so heiß aussieht, dass ich am liebsten zu Hause bleiben möchte", schwärmte er unter den Fotos.

Die Fans zeigten sich ganz begeistert von Waynes süßer Liebeserklärung. "Ich glaube, Anni ist auch gerne mit dir zu Hause. Ihr seid ein tolles Paar", freute sich ein User. "Liebe kann so schön sein. Danke für das Teilen dieses Augenblicks", kommentierte ein anderer.

Instagram / annie_carpendale Annemarie und Wayne Carpendale, Moderatoren

Instagram / annie_carpendale Wayne und Annemarie Carpendale, September 2022

Instagram / annie_carpendale Wayne, Annemarie und Mads Carpendale im April 2022

