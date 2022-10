Trotz Trennung: Jörn Schlönvoigt macht Werbung für Ex Hanna

Jörn Schlönvoigt (36) unterstützt seine Ex auch nach der Trennung! Vor zwei Wochen verkündeten er und seine Frau Hanna (26) die überraschende Nachricht, dass sie nach vier Jahren Ehe und einer Tochter getrennte Wege gehen. Sie würden sich aber weiterhin sehr gut verstehen – das bestätigte der Schauspieler auch, indem er fleißig die Social-Media-Beiträge des Models likte. Jetzt machte Jörn sogar noch Werbung für Hanna!

Die bringt nämlich bald eine neue Marke auf den Markt – und kann dabei auf jeden Fall auf die Unterstützung ihres Noch-Ehemanns zählen. In seiner Instagram-Story repostete Jörn einen ersten Teaser für das Produkt, auf dem sich ein Model in Unterwäsche streckt. "Bin stolz auf dich", schrieb der GZSZ-Darsteller dazu und markierte seine Ex Hanna. "Kommt bald" teaserte er das neue Unternehmen der 26-Jährigen an.

Jörn und Hanna sollen vor der Verkündung der Trennung schon ein Jahr getrennt gewesen sein, aber noch zusammen gewohnt haben. Nur wenige Wochen vor dem Trennungsstatement schwärmte der 36-Jährige im Promiflash-Interview total von seiner Familie und sprach sogar über die weitere Kinderplanung.

Instagram / joern_schloenvoigt Hanna und Jörn Schlönvoigt

Instagram / joern_schloenvoigt Hanna und Jörn Schlönvoigt mit ihrer Tochter Delia

azee / ActionPress Jörn Schlönvoigt, Schauspieler

