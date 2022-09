"Total gechillt": Daniel Aminati schwärmt von Tochter Charly

Daniel Aminati (48) ist hin und weg! Vor wenigen Tagen wurden der TV-Moderator und seine Frau Patrice zum allerersten Mal Eltern – Töchterchen Charly Malika erblickte das Licht der Welt. Im April traten die beiden im Übrigen vor den Traualtar und gaben sich das Jawort. Seine Community will der TV-Ansager an ihrem Familienglück teilhaben lassen – beispielsweise möchte er seinen Nachwuchs im Netz zeigen. Nun plauderte Daniel ein paar niedliche Details über seine Tochter aus!

Im Interview mit VIPstagram erzählten Daniel und seine Liebste nun über ihre erste Zeit mit ihrem kleinen Schatz. "Wir schauen die Kleine von morgens bis abends an und können unser Glück kaum fassen", schwärmte der 48-Jährige. Die ersten Tage beschrieb er als "unglaublich aufregend". Doch ist die Kleine eigentlich eher laut oder leise? "Charly ist total gechillt, sie macht höchstens mal einen Laut, wenn sie die Brust möchte", verriet der stolze Papa.

Bei der Geburt war Daniel selbstredend mit dabei. Somit gaben die frischgebackenen Eltern auch über diesen besonderen Moment ein bisschen was preis. "Daniel hat sogar die Nabelschnur durchgeschnitten", verriet beispielsweise Patrice. Schon in den ersten Tagen als Papa hat er eine klare Vorstellung davon, wie er für seine Tochter da sein möchte: "Mein großes Ziel ist es, ein Vater zu sein, der immer den Kontakt behält, der vor allem auch sein Kind immer anschaut, in den Arm nimmt und ihm zeigt, wie großartig es ist."

Anzeige

Instagram / danielaminati Daniel Aminatis Tochter Charly Malika Aminati

Anzeige

Instagram / danielaminati Daniel Aminati und seine Frau Patrice im Januar 2022

Anzeige

Instagram / danielaminati Daniel und Patrice Aminati mit ihrer Tochter Charly Malika Aminati

Anzeige

Glaubt ihr, dass Daniel bald noch mehr Details über seine Tochter verraten wird? Klar, bestimmt! Nein, das kann ich mir nicht vorstellen... Abstimmen Ergebnis anzeigen



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de