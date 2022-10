Was bahnt sich zwischen Jessica und Tuner bei GZSZ an?

Endlich die wahre Liebe oder nur eine lockere Affäre? Nachdem Lilly Tuner (gespielt von Thomas Drechsel, 35) mit Nihat betrogen und er danach verzweifelt versucht hatte, das Herz von Emily zu erobern, lernte er jetzt endlich eine Frau kennen, die ihn umhaut – Jessica (gespielt von Nina Ensmann). Ihre Beweggründe, ihn näher kennenzulernen, liegen noch im Dunkeln. Steht sie auf Tuner, oder will sie bei dem Multimillionär – wie bei all ihren verflossenen Männern - das ganz große Geld abstauben?

"Die Story zwischen Jessica und Tuner ist super spannend", erzählte GZSZ-Neuling Nina gegenüber RTL. Fans der Daily-Serie könnten sich auf einige Höhen und Tiefen zwischen den beiden gefasst machen. Eines verrät die Schauspielerin aber schon mal: "Jessica ist von Tuner absolut eingenommen. Sie mag ihn und seine liebenswürdige, vertrauensvolle Art." Die ehemalige "Ein Fall für zwei"-Darstellerin will aber noch nicht ausplaudern, ob das auch für die große Liebe reichen wird.

Achtung, Spoiler! So geht es in den nächsten Tagen bei GZSZ weiter!

In der Folge vom 21. Oktober bietet Tuner Jessica an, sie bei ihrem Vorhaben, eine Räumlichkeit für ein eigenes Café zu mieten, als Investor zu unterstützen. Als sie ihm deutlich macht, dass sie seine Hilfe nicht brauche, stößt sie Tuner damit vor den Kopf. Ihr Verhalten macht Jessica am kommenden Montag dann sehr nachdenklich. Als Tuner die Blondine nach einem Streit mit ihrer Schwester Nina in der Folge vom 25. Oktober weinen sieht, ist der Zwist zwischen ihnen schnell vergessen.

RTL GZSZ: Jessica und Tuner küssen sich

RTL GZSZ-Darstellerin Nina Ensmann im Oktober 2022

Getty Images Thomas Drechsel spielt den "Tuner" bei GZSZ

