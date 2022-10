Charlotte Crosbys Mutter darf ihr Baby noch nicht sehen

Charlotte Crosbys (32) Tochter muss noch etwas warten, bis sie ihre Großmutter kennenlernen darf. Erst vor wenigen Tochter gab die Geordie Shore-Beauty bekannt, dass ihr langersehntes Baby auf der Welt ist. Kurz darauf teilte sie bereits Bilder aus dem Krankenhaus. Doch ihrer Mutter ist es noch nicht möglich, ihre Enkelin kennenzulernen. Charlottes Mama macht zurzeit eine Krebstherapie, weshalb sie ihre Tochter nicht sehen darf.

Auf Instagram tat Letitia, die Mutter der TV-Bekanntheit, ihre Trauer darüber kund. "Ich werde die Tage zählen, bis ich bei meiner Tochter und meiner Enkelin bin. Ich habe sie noch nicht sehen können und das ist furchtbar", gab sie zu. Aber sie ist auch zuversichtlich: "Ich habe die Hälfte der Chemo hinter mir und kann nicht riskieren, mir etwas einzufangen. Ich muss weitermachen und die Behandlung zu Ende bringen, um hoffentlich viele Kuscheleinheiten mit meinem kostbaren Mädchen zu haben."

Als Letitia hörte, dass ihre Tochter schwanger ist, konnte sie es kaum glauben. "Ich kann mir dich nicht mit einem Baby vorstellen", soll sie laut Charlotte zu ihr gesagt haben. Dennoch war die Freude aber riesengroß, dass sie Oma werden würde. "Ich bin so froh, dass es ein Mädchen ist. Sie bekommt immer, was sie will!", schrieb sie im Netz.

Instagram / charlottegshore Charlotte Crosby im Krankenhaus, Oktober 2022

Instagram / letitia.crosby Charlotte Crosby und ihre Mutter Letitia

Instagram / charlottegshore Charlotte Crosby während ihrer Schwangerschaft im September 2022

