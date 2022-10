Neu-Mama Charlotte Crosby meldet sich erstmals nach Geburt

Charlotte Crosby (32) gibt erste Eindrücke als Mama! Endlich ist es so weit: Die Geordie Shore-Darstellerin und ihr Partner Jake Ankers sind zum ersten Mal Eltern geworden. Das verkündete der Vater der UK-TV-Bekanntheit am Samstag stolz seinen Followern auf seinem Twitter-Account. Bisher hatten die frischgebackenen Eltern offenbar nur Augen für ihr kleines Töchterchen. Doch nun meldete sich Charlotte erstmals selbst im Netz!

Via Instagram verkündete Charlotte nun, dass sie Mutter geworden ist. "Hier ist ein kleines Update von Mama und Papa", hieß es in der Story auf ihrem Social-Media-Profil. Dazu teilte die Reality-TV-Bekanntheit erste Bilder mit ihren Followern, auf denen sie unter anderem im Krankenhauskittel zu sehen ist. Immer an ihrer Seite: ihr Freund Jake. Auf einem weiteren Schnappschuss sieht man den Vater des Babys, wie er sichtlich erfreut neben dem Krankenhausbett steht.

Dass die zwei ein Mädchen erwarten, teilten Charlotte und Jake auf ganz besonders imposante Weise mit ihren Fans – denn das Geschlecht des Babys ließen die beiden mithilfe eines Flugzeuges verkünden. Mit dem Motorrauch zeichnete der Flieder nämlich nicht nur ein Herz, sondern auch ein G – für Girl – in den Himmel.

Anzeige

Instagram / charlottegshore Charlotte Crosby im Krankenhaus, Oktober 2022

Anzeige

Instagram / charlottegshore Jake Ankers im Krankenhaus, Oktober 2022

Anzeige

Instagram / charlottegshore Jake Ankers und Charlotte Crosby im August 2022

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de