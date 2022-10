"Hochzeit auf den ersten Blick"-Mel leidet unter Legasthenie

Melissa gewährt ihren Fans einen ehrlichen Einblick in ihr Privatleben! Mit ihrer Teilnahme bei Hochzeit auf den ersten Blick ist die hübsche Blondine deutschlandweit bekannt geworden. Auch wenn die Liebe zwischen ihr und Kandidat Philipp schließlich zerbrach, teilt die einstige Datingshow-Kandidatin heute gerne niedliche Details von ihrem Alltag mit ihrem Sohnemann und ihrer neuen Liebe Peter. Im Netz gab sie nun ein weiteres Detail über sich preis. Melissa leidet unter einer Lese-Rechtschreib-Schwäche!

Via Instagram stellte sich Melissa in einem Q&A einigen neugierigen Fragen ihrer Follower. Dabei stoß sie auf einen frechen Kommentar, in dem ihr geraten wurde, an ihrer Rechtschreibung arbeiten zu müssen. Daraufhin fand die Blondine ziemlich deutliche Worte: "Finde ich mehr als anmaßend. Denn wie viele hier wissen, wurde bei mir in der Kindheit eine Lese-Rechtschreib-Schwäche festgestellt", teilte sie mit ihren Fans.

Dabei verriet Melissa auch, dass sie lange mit der Behinderung zu kämpfen hatte – das habe sie inzwischen jedoch ablegen können: "Heutzutage leide ich nicht mehr so extrem darunter." Dennoch habe sie ihre Legasthenie vor allem in der Schule und während ihrer Ausbildung sehr an ihre Grenzen gebracht.

Melissa von "Hochzeit auf den ersten Blick"

Melissa, bekannt durch "Hochzeit auf den ersten Blick"

Melissa im Juli 2022

