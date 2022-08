Neuer Freund: "Hochzeit auf ersten Blick"-Melissa angekommen

Melissa kann endlich wieder lachen! Bei Hochzeit auf den ersten Blick hat die hübsche Blondine den Kandidaten Philipp kennen- und lieben gelernt. Ein Jahr später konnte sich das Paar über seinen ersten gemeinsamen Nachwuchs freuen. Im Dezember verkündeten die zwei dann plötzlich ihr Liebes-Aus und entschlossen sich, in Zukunft getrennte Wege zu gehen. Inzwischen ist die Influencerin wieder glücklich verliebt. Im Netz schwärmte Melissa nun von ihrer neuen Beziehung.

Via Instagram teilte Melissa am Samstag einige Einblicke in ihr Seelenleben und verriet, dass sie aktuell zufriedener ist, denn je. "Mittlerweile bin ich glücklich und angekommen. Angekommen im Mamasein mit der Geburt des kleinen M, angekommen und glücklich im Leben und vor allem angekommen und in einer glücklichen und gesunden Partnerschaft mit meinem Peter", schrieb sie zu einem Bild, auf dem sie den Sonnenuntergang mit einem Glas Wein genießt. Wie sie bereits vor einigen Wochen ausplauderte, sei ihr neuer Freund ein ganz unkomplizierter Mann, der sich dazu noch super mit ihrem Nesthäkchen verstehe.

Wie Melissa in ihrem Post weiter erklärte, hätten vor allem ihre alten Liebschaften dafür gesorgt, dass sie ihre aktuelle Beziehung umso mehr zu schätzen weiß. "Wie viel Mühe es mich immer wieder gekostet hatte, loszukommen von einer nicht gesunden Beziehung und wie sehr ich es mittlerweile wertschätze, eine so ausgeglichene und respektvolle Beziehung zu erleben, lässt mein Herz heute immer noch höherschlagen", fügte sie hinzu.

Anzeige

Instagram / philipp_aufdenerstenblick Philipp und Melissa mit ihrem Sohn im September 2021 in Hamburg

Anzeige

Instagram / melissa_aufdenerstenblick "Hochzeit auf den ersten Blick"-Melissa mit ihrem Freund Peter im Juli 2022

Anzeige

Instagram / melissa_aufdenerstenblick Melissa mit ihrem Sohn im September 2021 in Hamburg

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de