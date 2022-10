Krise? Patrick Romer und Antonia löschen sich aus Insta-Bio

Haben Patrick Romer (26) und seine Partnerin Antonia Hemmer (22) Beef? Der Rinderzüchter und die Influencerin haben in diesem Jahr an Das Sommerhaus der Stars teilgenommen. Dort kam es des Öfteren zu Reibereien zwischen den beiden. Denn vor allem Patricks Verhalten gegenüber seiner Herzdame sorgte für so manche Tränen bei Antonia. Doch das Model steht nach wie vor hinter dem Bauern. Oder macht das etwa nur den Anschein? Jetzt hat sich etwas Verdächtiges auf Patricks Instagram-Profil getan!

Denn seit der 26-Jährige mit seiner Partnerin am Sommerhaus teilgenommen hatte, stand in seinem Instagram-Profil: "Ackerdemiker und Elitepartner von Antonia Hemmer." Vermutlich hat er die Info am Freitag von seinem Account gelöscht. Bahnt sich da etwa der nächste Rosenkrieg zwischen den beiden an? Eher nicht, denn ein Blick auf Antonias Account macht den Eindruck, als ob alles zwischen den beiden in Ordnung sei. Sie machte am gleichen Tag Werbung für ein Paar-Profil von ihr und ihrem Schatz, das von einem Fan erstellt wurde, um das junge Glück zu supporten. Darüber schien Antonia sich riesig zu freuen.

Zudem beantwortete sie am selben Tag eine Frage eines neugierigen Followers, der wissen wollte, wie Antonias Vater auf das Verhalten des Paares im Sommerhaus reagiert habe. "Natürlich waren meine Eltern nicht gerade begeistert", äußerte sie. Allerdings würden sie ihrem Freund ja auch privat kennen und wissen dementsprechend, wie er im normalen Leben drauf sei.

Instagram / patrick_romer_ Patrick Romer, "#CoupleChallenge"-Kandidat 2022

Instagram / antonia_hemmer Antonia Hemmer, Sommerhaus-Gewinnerin 2022

Fotograf Jonas Haid "Bauer sucht Frau"-Kandidat Patrick und seine Hofdame Antonia

