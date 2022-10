Marquise Jackson fleht seinen Vater 50 Cent um Gespräch an

Marquise Jackson sucht das Gespräch mit seinem Vater. Im Jahr 1996 bekam 50 Cent (47) gemeinsam mit seiner damaligen Freundin Shaniqua Tompkins sein erstes Kind. Zu seinem Sohn Marquise hat der Rapper jedoch kein gutes Verhältnis. Zuletzt schoss der "Candyshop"-Interpret sogar an Marquise' Geburtstag gegen ihn. Dennoch gibt es jetzt versöhnliche Worte von dem 26-Jährigen. Er lädt seinen Vater dazu ein, sich mit ihm an einen Tisch zu setzen.

Auf Instagram ließ Marquise seinen Gefühlen freien Lauf. "Jetzt seht ihr alle, dass ich meinem Vater wie ein Mann die Hand reiche. Ich habe keine Telefonnummer von dir, du hast mich auf Social Media seit Jahren blockiert, sodass ich dich nicht persönlich erreichen kann", war er traurig über das Verhalten seines Vaters. Ihm gehe es nicht ums Geld oder um öffentliche Aufmerksamkeit, sondern nur darum, wieder ein Verhältnis zu 50 Cent aufzubauen. "Ich bin bereit, wenn du bereit bist, dich hinzusetzen und zu reden", meinte Marquise.

Einen Tag zuvor gab 50 Cent in der Radioshow "The Breakfast Club" ein Interview, in dem er mit Charlamagne tha God über seinen Sohn sprach. Seiner Meinung nach sei Marquise nicht gesprächsbereit und hätte durchaus die Möglichkeit, ihn zu kontaktieren. Doch stattdessen wende sich sein Sohn immer wieder an die Öffentlichkeit. "Er will Aufmerksamkeit und es ist okay, dass er so viel davon haben kann, wie er will", war 50 Cent überzeugt.

Instagram / 199viq 50 Cent und sein Sohn Marquise Jackson

Getty Images 50 Cent, Rapper

Getty Images 50 Cent in Pasadena, Kalifornien

