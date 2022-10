50 Cent disst seinen Sohn Marquise an dessen 26. Geburtstag

Zwischen 50 Cent (47) und seinem Sohn Marquise Jackson herrscht immer noch Eiszeit. Im Jahr 1997 kam das erste Kind des Rappers zur Welt. Die Beziehung zu Shaniqua Tompkins, der Mutter seines Sohnes, zerbrach jedoch. Der "Candy Shop"-Interpret hat nicht nur zu Shaniqua, sondern inzwischen auch zu Marquise ein sehr schlechtes Verhältnis. 50 Cent wirft seinem Sohn vor, nicht wertzuschätzen, wie privilegiert er aufgewachsen ist. Jetzt griff er Marquise erneut öffentlich an!

Auf Instagram postete 50 Cent einen Clip, in dem zu sehen ist, wie er in einer luxuriösen Badewanne sitzt und eine Zigarre raucht. Im Fernsehen sieht er ein Interview, in dem sein Sohn davon spricht, dass die fast 6.800 Euro an Unterhalt, den er von seinem Vater monatlich bekam, damals nicht ausreichten. "Das Kind ist verrückt, du bist 25 Jahre alt, warum redest du noch von Unterhalt?", reagierte der 47-Jährige in dem Video auf die Aussage seines Sohnes.

Besonders bitter: 50 Cent teilte den Clip an Marquises 26. Geburtstag. Auf Instagram lachte dieser die Äußerung seines Vaters weg, indem er erzählte, dass 50 Cent ihm bisher noch nie zum Geburtstag gratuliert habe. Dennoch zeigte der 26-Jährige sich zumindest versöhnlich. "Ich bin auf jeden Fall bereit, mich mit ihm zusammenzusetzen und seine Sichtweise zu erfahren und ein bisschen Verständnis aufzubringen. Ich meine, wir sind schließlich beide erwachsene Männer", meinte Marquise im Interview mit TMZ.

Anzeige

Instagram / 199viq Marquise Jackson, Mai 2021

Anzeige

Getty Images 50 Cent in Las Vegas

Anzeige

Instagram / 199viq Marquise Jackson, Sohn von 50 Cent

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de