Nach Instagram: Lisa Marie Straube will OnlyFans erobern

Lisa Marie Straube will eine neue Plattform erobern! Der Tennisspielerin wurde vor einem Jahr nachgesagt, eine Affäre mit Fußballer Mats Hummels (33) gehabt zu haben. Geäußert hat sich die Beauty zu den Spekulationen nicht, doch die Gerüchteküche hat sich für sie ausgezahlt. Inzwischen ist Lisa Influencerin. Doch Instagram reicht ihr als Plattform allein offenbar nicht aus. Lisa möchte auf OnlyFans durchstarten!

Im RTL-Interview gab Lisa Einblick in ihre neuen Pläne. Sie habe generell den Eindruck, dass OnlyFans in Deutschland zu negativ konnotiert sei. In den USA, wo sie zuletzt einige Monate verbrachte, habe man eine andere Meinung von der Plattform. "Es ist nicht viel unterschiedlicher als Instagram, denn es ist jedem selbst überlassen, wie weit er geht und was man für Bilder hochlädt", erklärte die Influencerin.

Auf Instagram postet Lisa bereits Fotos von sich im Bikini. "Also wieso keine Plattform nutzen, bei der man vielleicht den ein oder anderen Euro dazuverdienen kann?", meinte die Netz-Bekanntheit. Außerdem möchte sie als selbstbewusste Frau, die zu ihrem Körper steht, ein Vorbild für andere sein. Wie Lisas OnlyFans-Account genau aussehen wird, wird sich noch zeigen. "Ich bin auf jeden Fall gespannt, diese Erfahrung zu sammeln, und wir werden ja sehen, wie es läuft und ob es mir gefällt", meinte die Brünette.

Instagram / lisa.straube Lisa Marie Straube, Influencerin

Instagram / https://www.instagram.com/lisa.straube/ Lisa Marie Straube im April 2022

Instagram / lisa.straube Lisa Marie Straube, Juli 2022

