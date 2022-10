"Nicht perfekt": Jessica Haller würde heute einiges ändern

Jessica Haller (32) hat wie wohl jeder schon einmal Dinge getan, die sie heute ganz anders machen würde. Und das, obwohl die Influencerin gerade ein Leben führt, von dem so mancher träumt. Sie hat ihre große Liebe Johannes (34) geheiratet, die beiden haben eine kleine Tochter bekommen und wohnen gemeinsam in einer Villa auf Ibiza. Jetzt offenbarte Jessi, dass sie heute einiges ändern würde!

"Ich sage euch! Es gibt so viele Dinge, die ich aus heutiger Sicht so gar nicht gemacht hätte oder anders gemacht hätte", erzählte die Beauty ihrer Community in ihrer Story auf Instagram. Gleichzeitig lerne Jessi aus Missgriffen: "Aus heutiger Sicht bin ich dankbar über jeden einzelnen Fehler, der mich zu dem Menschen gemacht hat, der ich heute bin!" Sie wisse, dass sie nicht perfekt sei und ist sich sicher, dass man im Leben nie auslernen wird.

So bereue die gebürtige Essenerin beispielsweise, dass sie sich jahrelang mit Narzissten umgeben habe: "Nach fast anderthalb Jahren habe ich es geschafft, mich von Menschen zu lösen, die mir nichts Gutes wollten", verriet sie weiter in ihrer Story. Heute habe Jessica eine bessere Menschenkenntnis als damals.

Jessica Haller, Influencerin

Jessica Haller, Influencerin

Jessica, Johannes und Hailey-Su Haller

