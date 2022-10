"Rummachen" ist Julia Roberts' Schüssel für glückliche Ehe!

Julia Roberts (54) plaudert aus dem Nähkästchen! Seit 2002 ist die Pretty Woman-Darstellerin mit ihrem Gatten Danny Moder (53) glücklich unter der Haube. Ihre Liebe krönten die Zwillinge Hazel (17) und Phinnaeus (17) sowie Sohn Henry. Hin und wieder macht der Hollywoodstar deutlich, wie happy und harmonisch die Ehe abläuft – beispielsweise mit niedlichen Liebeswidmungen oder Schnappschüssen. Seit 20 Jahren scheinen Julia und Danny auf Wolke sieben zu schweben. Und einem bestimmten Faktor sollen sie das zu verdanken haben!

Im Interview mit E! News verriet die "Ocean's Eleven"-Darstellerin, was für sie das Geheimnis einer glücklichen Ehe ausmache: "Es ist Rummachen. Ganz viel Rummachen." Für Julia seien körperliche Nähe und Zuneigungsbekundungen der Schlüssel für eine tolle Beziehung. "Ich sage es immer wieder und ich bleibe dabei", stellte die 54-Jährige in dem Interview mit ihrem Kollegen George Clooney (61) klar.

George, mit dem sie aktuell in der Komödie "Ticket ins Paradies" zu sehen ist, sei sie abseits der Kamera hingegen nie nähergekommen. "Julia war immer in einer Beziehung oder ich war in Beziehung", erklärte der Gatte von Amal Clooney (44) dazu. Er und Julia hätten sich auf Anhieb gut verstanden – mehr als Freundschaft sei zwischen ihnen allerdings nie "ein Thema" gewesen.

Instagram / juliaroberts Julia Roberts und ihr Mann Daniel Moder, Juli 2020

Getty Images Julia Roberts und George Clooney im Mai 2016

Getty Images Julia Roberts im September 2022

