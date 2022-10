Süß: Devin Booker hinterlässt Liebeskommentar für Kendall!

Devin Booker (25) und Kendall Jenner (26) beweisen der Welt, wie verliebt sie sind! Rund zwei Jahre waren der Basketballstar und das Model ein Paar, ehe plötzlich alles aus und vorbei war. Doch so richtig endgültig schien ihr Liebes-Aus sowieso nie gewesen zu sein. Einige Monate später feierten die Turteltauben nämlich ihr Comeback – und sind seither glücklicher denn je. Das bewies Devin nun abermals im Netz!

Vor wenigen Tagen teilte Kris Jenner (66) via Instagram ein Foto mit ihren Töchtern, welches die neue Staffel von The Kardashians anteasert. In der Kommentarspalte wurde auch Devin aktiv und schrieb: "Mitte." Damit wies er auf seine Liebste hin und wollte wohl signalisieren, dass sich seine Aufmerksamkeit voll und ganz auf die einstige Victoria's Secret-Laufstegschönheit richtet. Nach ihrer Versöhnung scheint ihre Liebe stärker denn je zu sein.

Ihre Fans zeigten sich von dieser schlichten, aber süßen Geste begeistert. "Wir finden es toll, dass ihr so offen mit eurer Beziehung umgeht", erklärte ein User. Ein anderer konnte dem nur zustimmen und schwärmte unter Devins Kommentar: "Das heißeste Paar aller Zeiten. Ich liebe euch beide."

Instagram / khloekardashian Kris Jenner mit ihren Töchtern Kendall, Khloé , Kim, Kourtney und Kylie im März 2018

Getty Images Devin Booker im September 2022

Instagram / kendalljenner Kendall Jenner und Devin Booker im Oktober 2021

