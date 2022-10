Arbeitet Herzogin Meghan jemals wieder als Schauspielerin?

Wird Herzogin Meghan (41) jemals wieder als Schauspielerin arbeiten? Im Jahr 2018 heiratete die US-Amerikanerin Prinz Harry (38) und wurde damit ein Teil der britischen Königsfamilie. Inzwischen hat das Paar seinen royalen Verpflichtungen den Rücken gekehrt und wohnt mittlerweile mit seinen zwei Kindern in den USA. Jetzt verriet Meghan, ob es für sie eine Option ist, wieder zur Schauspielerei zurückzukehren.

Seit der Anwaltsserie Suits, in der Meghan sieben Staffeln lang von 2011 bis 2018 die Rolle der Rachel Zane spielte, hat sie nicht mehr als Schauspielerin gearbeitet: Vier Jahre später stellte sie nun klar. Sie werde niemals wieder als Film- oder TV-Darstellerin arbeiten. "Nein, ich bin damit durch. Sag niemals nie, aber es ist auf keinen Fall meine Absicht", betonte die 41-Jährige gegenüber Variety.

Meghan habe zwar leidenschaftlich gerne geschauspielert, aber den Beruf auszuüben, war für die Zweifach-Mutter hart. Der Grund: Es sei verdammt schwer gewesen, an Schauspielrollen in Hollywood zu kommen. "Ich habe so lange versucht, in einer Serie zu landen, habe all diese Pilotfilme gedreht und mich gefragt, ob sie mich nehmen würden. Während der gesamten ersten Staffel von 'Suits' war ich davon überzeugt, dass sie mich neu besetzen werden", äußerte Meghan ihre damaligen Sorgen. Sie möchte nie wieder ein Teil der Branche sein, obwohl sie wisse, dass sich die Bedingungen heute auch verbessert haben.

Getty Images Herzogin Meghan und Prinz Harry mit ihrem Sohn Archie im Mai 2019 in Windsor

James Whatling / MEGA Herzogin Meghan beim Empfang der Invictus Spiele 2022

Getty Images Prinz Harry und Herzogin Meghan im Juli 2022

