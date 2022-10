Britney Spears und Sam geben ihren Kinderwunsch nicht auf

Britney Spears (40) will um jeden Preis ein Baby! Zwei Söhne hat die Sängerin schon aus ihrer vergangenen Beziehung mit Kevin Federline (44). Mit ihrem jetzigen Ehemann Sam Asghari (28) will sie jetzt eine gemeinsame Familie gründen. Im April verkündete die Musikerin dann sogar eine Schwangerschaft. Doch einen Monat später gab sie bekannt, ihr Kind verloren zu haben. Nach dem Verlust wollen Britney und Sam aber an ihrem Kinderwunsch festhalten!

Gegenüber HollywoodLife versicherte eine Quelle: "Britney hat ihren Plan, mit Sam ein Baby zu bekommen, noch nicht aufgegeben." Nach ihrer Fehlgeburt habe die 40-Jährige viel Unterstützung von ihren Fans bekommen und oft zu hören bekommen, dass sie nicht aufgeben soll. "Es hat ihr sehr geholfen zu hören, dass so viele andere das Gleiche durchgemacht haben, was sie durchgemacht hat", erklärte der Insider. Somit wollen sie und Sam weiterhin Nachwuchs. "Koste es, was es wolle", wie der Informant betonte.

Nachdem Britney ihre Fehlgeburt publik machte, kamen auch zahlreiche Promis auf die "Toxic"-Interpretin zu und standen ihr bei. "Mein Beileid für deinen Verlust, Schwester. Ich bin immer für dich da. Ich schicke dir so viel Liebe", schrieb unter anderem Paris Hilton (41) via Instagram. Auch die Modebloggerin Chiara Ferragni (35) und die Sängeirn Christina Perri (36) drückten ihre Anteilnahme aus.

Britney und ihre Söhne im November 2018

Britney Spears und Sam Asghari, Mai 2022

Britney Spears und Paris Hilton

