"B*tch": Kim und Khloé Kardashian posieren im gleichen Look!

Sie haben wohl den gleichen Geschmack! Kim Kardashian (42) ist nicht nur Reality-TV-Sternchen, sondern auch erfolgreiche Unternehmerin. Nach ihrer eigenen Make-up-Marke brachte sie die Klamottenlinie namens Skims heraus, welche momentan durch die Decke geht. Auch ihre berühmten Schwestern tragen die figurbetonten Dresses nur allzu gerne. Kim und Khloé (38) entschieden sich nun für dasselbe Kleidungsstück – und das führte zu einem witzigen Schlagabtausch im Netz!

Auf ihren Instagram-Profilen posierten die Beautys jetzt im gleichen Einteiler, der ihre heißen Körper perfekt betonte. Sowohl Khloé als auch Kim entschieden sich dafür, den Unitard mit auffälligen Stiefeln zu kombinieren. Anscheinend teilte die 38-Jährige die Bilder jedoch zuerst, weswegen sie unter Kims Beitrag scherzhaft kommentierte: "Oh okay, ich sah darin nicht so aus wie du. Du bist eine B*tch." Dass ihre ältere Schwester sie nachgemacht hat, konnte sie wohl nicht auf sich sitzen lassen.

Die Fans fanden Khloés Reaktion ziemlich witzig. "Du sahst mindestens genauso gut aus, aber ich liebe den kleinen Seitenhieb", meinte beispielsweise ein User. "Das ist wahre Geschwisterliebe", schrieb eine weitere Followerin. Was meint ihr: Wem steht der Body besser? Stimmt unten ab!

Instagram / kimkardashian Kim Kardashian, Skims-Gründerin

Instagram / khloekardashian Khloé Kardashian, TV-Sternchen

Instagram / kimkardashian Kim Kardashian und Khloé Kardashian, Juli 2022

