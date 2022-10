Düster! Charlize Theron ganz in Schwarz bei Filmpremiere

Charlize Theron (47) überrascht mit einem neuen Look! Die Oscar-Preisträgerin begeisterte ihre Fans unter anderem in Filmen wie Fast & Furious oder "Atomic Blonde" – dabei stach sie vor allem mit ihren blonden Haaren und einem markanten Haarschnitt hervor. Doch im vergangenen Juni entschied sich Charlize für eine kleine Typ-Veränderung: Sie färbte ihre Haare schwarz. Passend zu ihrer neuen Frisur entschied sich Charlize jetzt für ein düsteres Red-Carpet-Outfit!

Wie die aktuellen Bilder zeigen, posierte Charlize am vergangenen Mittwoch auf der Premiere von ihrem neuen Film "The School for Good and Evil": Zu ihrer leicht transparenten Bluse mit floralen Applikationen trug die 47-Jährige einen schwarzen Maxirock mit XXL-Schlitz. Außerdem kombinierte Charlize zu ihrem dunklen Look eine Netzstrumpfhose und kniehohe Stiefel aus schwarzer Spitze.

Während Charlize der neue Look rund um ihre tiefschwarze Mähne augenscheinlich gefällt, gibt es ein paar Personen, denen die neue Frisur so gar nicht passt: Ihre beiden Töchter August und Jackson sind kein Fan von der Typ-Veränderung ihrer Mutter! "Sie finden das uncool", verriet Charlize vor Kurzem gegenüber People.

Anzeige

Getty Images Charlize Theron, Juni 2022

Anzeige

CapitalPictures / ActionPress Charlize Theron, Schauspielerin

Anzeige

SIPA PRESS / ActionPress Charlize Theron, Schauspielerin

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de