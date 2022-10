Immer schöne Nägel: Das steht in Khloé Kardashians Testament

Khloé Kardashian (38) legt Wert auf stets manikürte Hände! Dass sie für ein makelloses Aussehen so einiges tun würde, stellt die Reality-TV-Bekanntheit immer wieder unter Beweis: Sie trainiert nicht nur unglaublich hart für den perfekten Körper, sondern achtet auch akribisch auf ihre Ernährung. Für den letzten Schliff greift sie dann gerne auf Photoshop zurück. Wie weit Khloés Beauty-Wahn aber tatsächlich geht, beweist eine Klausel in ihrem Testament!

In der familieneigenen Serie The Kardashians kam die Rede zwischen den berühmten Schwestern und ihrer Mutter auf den Tod. "Meine Familie und ich sprechen über das Testament, den Tod, wir sagen uns gegenseitig, was wir uns wünschen würden, wenn etwas Schreckliches passieren würde", erklärte Khloé. Deswegen hat die Unternehmerin auch bereits alles geregelt, falls sie mal ins Koma fallen sollte – inklusive Beauty-Behandlungen. "Wenn ich im Koma liege, lasse ich mir trotzdem einmal pro Woche die Nägel machen. Und das steht in meinem Testament, denn die Leute werden mich besuchen", stellte sie klar.

Zuletzt hatte Khloé auch wirklich mit gesundheitlichen Problemen zu kämpfen: Sie hatte einen Tumor mitten in der Wange. Den hielt die zweifache Mutter zunächst für einen Pickel. Nach der Operation geht es ihr nun aber wieder gut. "Das Schlimmste ist vorbei und jetzt ist es Zeit, glücklich zu sein", schrieb sie dankbar im Netz.

Instagram / khloekardashian Khloé Kardashian, Reality-TV-Star

Instagram / khloekardashian Khloé Kardashian im Juni 2022

Instagram / khloekardashian Khloé Kardashian, Reality-TV-Star

