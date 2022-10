Ist "Strictly Come Dancing"-Katya Jones etwa Dauersingle?

Ob Katya Jones (33) wirklich gerne single ist? Die Profitänzerin feierte dank der Sendung Strictly Come Dancing große Erfolge in Großbritannien. In der aktuellen Staffel tritt sie derzeit mit dem Fußballer Tony Adams an. 2020 durfte sie aber auch schon gemeinsam mit einer Frau tanzen, nämlich mit der Boxerin Nicola Adams (39). Während sie im Berufsleben durchstartet, ist sie privat derzeit single – und Katya ist sich sicher, dass sie so schnell keinen Mann findet!

Auf Instagram starte Katya eine kleine Fragerunde für ihre Fans. Ein Follower stellte neugierig die Frage, ob sie denn im Moment jemanden date. "Niemand will mich daten", antwortete Katya mit einem Emoji, das die Achseln zuckt. Eine Erklärung dafür scheint sie also nicht zu haben, aber wirklich traurig wirkte sie auch nicht. Bis 2019 war die gebürtige Russin noch mit dem Tänzer Neil Jones liiert, der ebenfalls Profi bei "Strictly Come Dancing" ist. Im August 2013 heiratete das Paar sogar, doch dann ließen sie sich nach sechs Jahren Ehe scheiden.

Vergangenes Jahr erklärte Katya im Interview mit dem Hello! Magazine, dass sie sich derzeit nicht wirklich mit ihrem Datingleben befasse, aber auch nicht abgeneigt sei: "Es ist nicht so, dass ich aktiv oder proaktiv versuche, es zu tun oder nach jemandem Ausschau zu halten." Kurz zuvor soll sie sich sogar auf der Promi-Dating-App Raya angemeldet haben.

Getty Images Katya Jones, "Strictly Come Dancing"-Profi

Getty Images Neil und Katya Jones bei den Pride Britain Awards 2018

Getty Images Katya Jones bei den National Television Awards 2019

