"Masked Singer": Dieser Promi fliegt kurz vorm Halbfinale

Die Herbststaffel von The Masked Singer geht auf die Zielgerade! Im Viertelfinale der beliebten Musikshow waren noch sechs Promis im Rennen um den Titel. Für einen von ihnen musste die Reise allerdings kurz vor dem Einzug ins Halbfinale enden: Maulwurf, Zahnfee und Werwolf konnten sich nach ihrem Auftritt entspannen – denn sie waren sicher weiter. Doch für wen wurde die Luft am Ende dünn?

Zittern mussten die drei übrigen kostümierten Stars – Rusty, Black Mamba und Goldie! Doch wer musste seine Identität heute preisgeben? Als Erster konnte sich der in die Jahre gekommene Roboter zurücklehnen, Rusty schaffte es in die Vorschlussrunde. Und auch Goldie wird das Publikum weiter erfreuen, er setzte sich gegen die düstere Schlange durch! Black Mamba lüftete also seine Maske und darunter verbarg sich Felix von Jascheroff (40)!

Beim Publikum war der GZSZ-Star wie auch beim Rateteam der Favorit gewesen. Die meisten Zuschauer stimmten für den Schauspieler. Dahinter reihten sich H.P. Baxxter (58), Joko Winterscheidt (43) und Wayne Carpendale (45) ein. "Ich wäre gerne noch da geblieben, ich hatte noch was Tolles vorbereitet", verabschiedete sich Felix aus der Show.

Getty Images Die Black Mamba bei "The Masked Singer"

RTL GZSZ-Star Felix von Jascheroff

ProSieben/Florida TV / Anna Thut Joko Winterscheidt, Moderator

