Eindeutig: Diese Maske ist der "The Masked Singer"-Favorit

The Masked Singer macht es mal wieder besonders spannend! Auch in der siebten Staffel der TV-Show laufen die Promis inkognito in bunten, aufwendigen Kostümen auf der Bühne auf. Dabei wurden die Ersten schon demaskiert: In Show eins entpuppte sich Moderatorin Katja Burkard (57) als Brokkoli. Ihr folgten Schauspielerin Jutta Speidel (68) als Walross und Thomas Hayo als Pfeife. Aber welche der übrig gebliebenen Masken hat eine Chance auf den Sieg?

In der Promiflash-Umfrage haben die Zuschauer abgestimmt. Von insgesamt 650 Stimmen [Stand: 22. Oktober, 08:40 Uhr] sprachen sich ganze 277 Votes (42,6 Prozent) für den Maulwurf aus. Das knuffige Tier ist somit der klare Favorit. Aber der Werwolf ist ihm mit 196 Stimmen (30,2 Prozent) dicht auf den Versen. Mit großem Abstand geht die Bronzemedaille nach den Fans an den Goldi: Er bekam 77 Votes (11,8 Prozent).

Wenig Chancen auf den Sieg rechnen die Promiflash-Leser hingegen dem frisch getauften Rosty aus. Das roboterartige Wesen bekam nur 48 Stimmen (7,4 Prozent). Ähnlich steht es für die knallig pinkfarbene Zahnfee mit 34 Stimmen (5,2 Prozent). Weit abgeschlagen auf dem letzten Platz befindet sich die Black Mamba – trotz ihres stolzen Auftretens voteten nur 18 der Fans (2,8 Prozent) für sie. Damit könnte es heute vor allem für die schwarze Schlange eng werden.

ProSieben/Willi Weber Der Maulwurf, "The Masked Singer"-Kostüm 2022

Getty Images Der Werwolf bei "The Masked Singer"

ProSieben/Willi Weber Black Mamba bei "The Masked Singer" in Show drei

