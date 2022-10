Nach Verlust des Babys: John Legend bewundert Chrissy Teigen

John Legend (43) und Chrissy Teigen (36) halten zusammen. Seit 2013 sind der Sänger und das Model verheiratet. Mittlerweile durften sie auch schon zwei gemeinsame Kinder auf der Welt begrüßen – und das dritte ist auf dem Weg. Doch 2020 verloren sie ein Kind: Chrissy musste während der Schwangerschaft abtreiben, da das Baby nicht überlebt hätte. Das sorgte dafür, dass John umso mehr ihre Stärke bewunderte.

Der "All Of Me"-Interpret war in dem Podcast "On Purpose With Jay Shetty" zu Gast und sprach über die Hürden, die sie bereits nehmen mussten. "Wir haben genug zusammen durchgemacht, was uns wirklich gestärkt hat. [...] Ich habe sie wirklich in allen möglichen Situationen gesehen. Ich schätze sie einfach mehr und habe mehr Ehrfurcht vor ihr, als ich es jemals hatte", gestand John in dem Interview und schwärmte von der tiefen Verbindung, die die beiden haben.

Außerdem erinnerte sich der Zweifachpapa auch an den Beginn ihrer Beziehung zurück. "Ich war am Anfang unserer Beziehung kein guter Partner", gab John ehrlich zu. Er war zwar superverliebt und freute sich auf sie, aber: "Ich war immer noch egoistisch. Ich war Mitte 20 und noch nicht bereit, der engagierte Partner zu sein, der ich jetzt bin", erklärte John.

Anzeige

Instagram / chrissyteigen Chrissy Teigen und John Legend im September 2022

Anzeige

Instagram / chrissy teigen Chrissy Teigen und John Legend mit ihren Kindern Miles und Luna

Anzeige

Getty Images Chrissy Teigen und John Legend im März 2022 in Beverly Hills

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de