Süße Worte: Coupleontour-Nessi teilt Sprachnachricht von Ina

Ina von Coupleontour meldet sich mit einem Update. Der Influencerin ist vor einigen Wochen etwas Schreckliches widerfahren: Sie erlitt einen Schlaganfall – und das kurz bevor ihre Frau ihre Tochter zur Welt brachte. Nun befindet sich die YouTuberin in der Reha und hat mit einseitigen Lähmungen zu kämpfen. Aber dennoch denkt sie noch an ihre Fans: Jetzt sendete Ina liebe Grüße an die Community und ihre Frau.

In der Instagram-Story teilte Nessi eine Sprachnachricht, die Ina extra für die Follower aufgenommen hatte. "Ich wollte mich nur einmal bei euch melden und euch sagen, dass ich ganz fest an euch denke. Ich hoffe, ihr auch an mich. Und dass ich verdammt stolz auf Nessi bin und sie liebe", richtete sie an ihre Community. Das ist jedoch nicht das erste Mal, dass Ina solche kleinen Nachrichten an ihre Fans weiterleiten lässt.

Vor Kurzem berichtete die Blondine mit einem ehrlichen Gesundheitsupdate, wie es ihr derzeit geht. "Erst mal mit etwas Positivem starten: Ich habe den Alltag hier verstanden und komme besser mit meinen Plänen und Strukturen klar", erzählte sie aus der Reha. Dennoch habe sie immer noch hin und wieder mit ihren schwindenden Kräften zu kämpfen.

Instagram / inaontourx Ina von Coupleontour im April 2021

Instagram / coupleontour Ina und Vanessa von Coupleontour

Instagram / inaontourx Coupleontour-Ina im September 2020

