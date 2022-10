Sylvester Stallone und Co.: Stars freuen sich auf Halloween

Sylvester Stallone (76) und Co. lieben es, sich zu gruseln! Mit seinem langjährigen Freund Arnold Schwarzenegger (75) schnitzte der "Rocky"-Star in der vergangenen Woche schaurig-schöne Kürbisse: "Ich und mein großartiger Freund Arnold verbringen Zeit in seinem fantastischen Büro und schnitzen Kürbisse für Halloween – mit Survival-Messern! Das ist es, was echte Action-Typen in ihrer Freizeit machen!", schrieb Sylvester unter einem gemeinsamen Bild auf Instagram. Auch Heidi Klum (49) ist bekanntlich ein großer Halloween-Fan! Anlässlich des Gruselfests veranstaltet sie jährlich ihre legendären Partys mit spektakulären Kostümen. Aber auch Vanessa Hudgens (33) erschreckte ihre Fans mit einer schaurigen Verwandlung auf Social Media – sie steht nämlich für Eli Roths (50) "Haunted House Trick-VR-Treat"-Projekt vor der Kamera.

